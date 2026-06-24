H2O Sport, Esordienti da applausi nella finale della Molise Swim Cup

Ottimi risultati per l’H2O Sport nella finale della Molise Swim Cup, manifestazione riservata alle categorie Esordienti A e B. I giovani atleti biancorossi si sono fatti valere portando a casa medaglie e ottimi tempi grazie dell’ottimo lavoro dei tecnici: Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo, Carmela Calista e Mario Rossini.

Vediamo nel dettaglio i piazzamenti.

Nella categoria Esordienti A fa incetta di primi posti Nicole Verretti che vince i 200 stile libero con il tempo di 2’27”20 e i 400 stile libero coperti in 5’10”50. L’atleta biancorossa non ha rivali anche nei 100 dorso (1’18”) e nei 100 stile libero nuotati in 1’06”80. Fa incetta di medaglie anche Vittoria Mariotti seconda nei 200 stile libero con 2’44”20 e nei 200 dorso (2’52”90). Terza piazza per lei nei 400 stile libero coperti in 5’47”20. Doppia medaglia d’argento conquistata da Sveva Pietrunti nei 100 farfalla (1’25”) e nei 200 farfalla con il crono di 3’17.80. Bene si è comportata Federica Marchetta salita sul secondo gradino del podio nei 400 stile libero con il tempo di 5’34”20. Per lei anche due bronzi nei 100 stile libero (1’14”10) e nei 200 con (2’45”40). Abigail Silano chiude davanti a tutti i 100 rana fermando i cronometri a 1’28”90 ed è seconda nei 200 rana con il riscontro cronometrico di 3’12”10. Medaglia d’argento al collo per Francesca Pietrangelo che chiude i 100 farfalla in 1’31”70. Lo stesso piazzamento lo conquista Federica Danielli nei 200 misti ( 3’01”80) e nei 200 rana (1’40”10). Terza piazza per lei anche nei 100 (1’29”30) e 200 dorso nuotati in 3’10”09.

Tre le medaglie messe in bacheca da Alessio Cianciullo che vince i 200 e i 400 stile rispettivamente con 2’20” e 4’53”50. Bronzo per lui nei 100 stile libero con 1’04”70. Sono d’oro i 100 farfalla (1’02”70) e i 100 stile libero (1’00”60) di Francesco Gianfagna, mentre Alfio Di Pietro vince i 100 dorso in 1’13”50 ed è secondo nei 200 stile con il crono di 2’40”10. Seconda piazza per Matteo Iasci nei 200 stile libero con 2’30”10 e terza nei 200 rana nuotati in 3’09”60. L’H20 Sport brinda anche al secondo posto di Flavio Casolino nei 200 rana (3’02”40) e al terzo di Lorenzo Luigi Caruso nei 200 stile libero nuotati in 2’30”60. Nike Ferrara chiude ai piedi del podio i 200 e 400 stile libero così come Elena D’Apolito nei 100 farfalla e Diego D’Andrea nei 200 dorso e 200 stile libero.

Tra gli Esordienti B tre le medaglie portate a casa da Stefano Pennucci che vince i 200 misti in 3”11”80, è secondo nei 200 rana con 3’34”30. Nella stessa manifestazione arrivano per lui anche due terzi nei 100 rana coperti in 1’38”30 e nei 100 stile libero nuotati con il tempo di 1’18”80. Danilo De Lena non ha rivali nei 50 farfalla chiusi in 39”20 e conquista il terzo posto nei 200 misti. Piazza d’onore per Irene Paolone nei 50 farfalla (42”10). Quarta posizione per Sophie Di Giacomo nei 100 rana (1’55.30), Aurora Tomba nei 100 dorso, Francesco Marone nei 50 farfalla nuotati in 45”70.

Molto bene si sono comportate le staffette. La 4×100 stile libero con Verretti, Caruso, Iasci, Silano ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 4’30”90. Oro per la 4×100 mista con in vasca Verretti, Cianciullo, Gianfagna, Silano che completano la fatica in 4’57”50.

La manifestazione rappresentava inoltre una prova valida per la selezione e la convocazione della Rappresentativa Regionale Esordienti A, che prenderà parte al Trofeo delle Regioni in programma a Scanzano Jonico, in vasca da 50 metri, dal 26 al 28 giugno 2026. Grazie ai risultati ottenuti, sono stati convocati Francesco Gianfagna nei 100 metri farfalla e 100 metri stile libero, Alessio Cianciullo nei 200 e 400 metri stile libero, Nicole Verretti nei 200 e 400 metri stile libero e Abigail Silano nei 100 metri rana. Un importante riconoscimento per i giovani atleti, che avranno l’opportunità di rappresentare la regione in una delle più prestigiose manifestazioni nazionali dedicate alla categoria.