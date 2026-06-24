A Castiglione Messer Marino il premio nazionale “Piccolo Comune Amico” per l’innovazione sociale

Ancora un prestigioso riconoscimento per la Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino.

Il Comune è infatti risultato vincitore del premio Piccolo Comune Amico 2026, istituito dal Codacons, candidando SPICCO come buona pratica in tema di innovazione sociale. Il premio mira a favorire la valorizzazione dei piccoli comuni italiani con meno di 5mila abitanti, diffondere la cultura e promuovere le piccole realtà locali.

Tra gli oltre 5mila piccoli Comuni di tutta Italia, Castiglione è uno dei tre a ottenere il premio nella speciale sezione Innovazione sociale: qui, si legge nella nota del Codacons, vengono premiati quegli enti che «valorizzano le proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività e facilitino il ritorno delle risorse umane dai grandi centri ai piccoli Comuni, o che si siano distinti per la valorizzazione della digitalizzazione, adottando politiche di potenziamento dei servizi digitali e i della cultura digitale tra i cittadini, o per progetti nell’ambito dell’economia circolare».

Il risultato è stato ottenuto sommando i voti del pubblico, pervenuti tramite il portale Codacons e via posta, e quelli espressi dalla giuria tecnica. Una delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Silvana Di Palma, ritirerà il riconoscimento giovedì 9 luglio a Roma, in una cerimonia ufficiale che si terrà a Palazzo Rospigliosi.

«Si tratta di un premio di cui andremo orgogliosi – dichiara la sindaca Di Palma –perché il Codacons è un’importante istituzione nazionale, sempre in prima fila nella tutela dei diritti dei cittadini. Oltre a ciò, dà atto di quanto sia stata lungimirante l’idea di fondare qui a Castiglione un centro che si prefigge di studiare e di implementare processi e buone pratiche di rigenerazione territoriale a base sociale e culturale. Grazie all’intera comunità castiglionese per il supporto e al comitato tecnico-organizzatore per il lavoro finalizzato alla crescita del progetto».

«Un successo che denota un apprezzamento del pubblico e una valutazione positiva da parte dei tecnici – nota Rossano Pazzagli, direttore di SPICCO e docente di storia all’Università del Molise – Il format è stato indovinato e ora si tratta di andare avanti, sempre con un forte legame territoriale come base per la rigenerazione delle aree interne. Avevamo già programmato un importante incontro pubblico per il prossimo 20 luglio, che ora diventa anche l’occasione per celebrare questo importante riconoscimento».

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.