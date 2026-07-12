'Mediterranea' celebra 40 anni: l'identitÃ  dell'Abruzzo in primo piano

Quarant'anni di storia, un omaggio alle radici dell'Abruzzo e uno sguardo rivolto al Mediterraneo. In corso la 40Âª edizione di Mediterranea, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Chieti Pescara che, fino al 12 luglio, dalle 19:00 alle 00:30 con ingresso gratuito al Porto turistico Marina di Pescara, mette al centro le eccellenze agroalimentari, il turismo, l'artigianato e la cultura del territorio.

L'inaugurazione Ã¨ iniziata con un momento di grande suggestione dedicato a Ovidio, il poeta di origini abruzzesi che nelle sue opere ha raccontato il viaggio, il mare e il valore del ritorno alla propria terra come costruzione dell'identitÃ , un filo conduttore che ha accompagnato l'intera cerimonia.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato l'onorevole Guerino Testa, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l'assessore regionale Emanuele Imprudente, il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D'Amario, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Chieti Giovanni Legnini, la dirigente dell'Area Promozione della Camera di Commercio Chieti Pescara Tosca Chersich, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e del sistema produttivo.

Â«Mediterranea Ã¨ oggi il luogo in cui tutte le eccellenze del territorio si incontrano e dialoganoÂ», ha sottolineato il vice presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Lido Legnini. Â«Ãˆ una manifestazione che racconta un Abruzzo capace di crescere senza perdere la propria identitÃ . Promuovere il territorio significa creare occasioni concrete per le imprese, favorire nuove relazioni commerciali, accompagnare i processi di innovazione e di internazionalizzazione, valorizzando allo stesso tempo le nostre radici. Se Mediterranea celebra oggi quarant'anni Ã¨ grazie alle imprese, ai produttori, agli artigiani, ai ristoratori e agli operatori che ogni giorno investono nella qualitÃ e nell'autenticitÃ di questa terraÂ».

Dopo il taglio del nastro istituzionale, la serata Ã¨ entrata nel vivo con il format "Il gusto va in scena", che ha inaugurato il programma degli show cooking di Mediterranea. Protagonisti del primo appuntamento sono stati gli chef del Consorzio QualitÃ Abruzzo Marco Caldora, del Ristorante Caldora Punta VallevÃ², punto di riferimento della Costa dei Trabocchi, e Maurizio Della Valle, dell'Osteria La Corte di Spoltore, che hanno proposto al pubblico un viaggio nei sapori e nelle eccellenze della tradizione gastronomica abruzzese, interpretata con tecnica, creativitÃ e valorizzazione delle materie prime del territorio.

Tra le iniziative speciali dedicate al quarantennale spicca anche la t-shirt celebrativa dei 40 anni di Mediterranea, realizzata come omaggio alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi. La maglietta, pensata come simbolo dell'edizione 2026 e della storia della manifestazione, sarÃ protagonista di un'iniziativa solidale: gli esemplari saranno donati al Banco Alimentare dâ€™Abruzzo che ne curerÃ la distribuzione attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere le proprie attivitÃ benefiche. L'iniziativa intende accendere i riflettori sul valore della solidarietÃ e della sostenibilitÃ , promuovendo una cultura del recupero e del contrasto agli sprechi. Un messaggio che si lega perfettamente alla filosofia di Mediterranea, da sempre impegnata nella valorizzazione delle produzioni locali, del consumo consapevole e della responsabilitÃ sociale, dimostrando come anche un oggetto simbolico possa trasformarsi in un gesto concreto a favore della comunitÃ .

Programma e prenotazioni su www.mostramediterranea.it.



