Un ponte di fede dal cuore dell’Uganda a San Salvo

C’è un vento leggero che attraversa le comunità e porta con sé profumo di novità, di fraternità, di Vangelo vivo quando “accoglie”.

È il vento che è spirato a San Salvo, nella parrocchia di San Giuseppe, anche quando don Victor Tumwebaze, sacerdote ugandese, ha fatto visita alla comunità. Un incontro semplice ma capace di lasciare un segno.

Come da diversi anni a questa parte ospitato da una parrocchiana Maria Salvatore, ad accoglierlo c’erano don Raimondo Artese, don Vincenzo Giorgio e tanti fedeli. L’arrivo di don Victor non è stato solo un momento di cortesia, ma un vero abbraccio ecclesiale, un “benvenuto” che nasce dalla gioia di riconoscere in ogni sacerdote un fratello, un compagno di viaggio, un dono di Dio.

Dal cuore dell’Uganda al cuore di San Salvo: don Victor porta con sé l’energia e la dolcezza della sua terra, una fede viva, la gratitudine per una vocazione cresciuta tra preghiere e dubbi, la fiducia di una famiglia che ha creduto in lui e la certezza che Dio non smette mai di provvedere.

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