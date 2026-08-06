Divieto di fumare in spiaggia, l'ordinanza del sindaco di Vasto

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha disposto con apposita ordinanza il divieto di fumo su tutto lâ€™arenile del territorio comunale e negli specchi dâ€™acqua fino a 100 metri dalla riva.

Il provvedimento, rivolto a tutti i cittadini residenti e a chiunque si trovi sul territorio comunale a qualsiasi titolo, Ã¨ in vigore dal 5 agosto 2026 e resterÃ valido in modo permanente fino a eventuale revoca.

Il divieto riguarda tutte le forme di fumo, comprese sigarette tradizionali, prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato, con lâ€™obiettivo di tutelare lâ€™ambiente marino e costiero, garantire maggiore sicurezza e assicurare una migliore fruibilitÃ delle spiagge da parte di cittadini e visitatori.

SarÃ consentito fumare esclusivamente nelle aree appositamente allestite e delimitate oppure nelle aree allâ€™aperto di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar, bar complementari e ristoranti degli stabilimenti balneari, limitatamente agli spazi occupati da tavoli o postazioni per il consumo.

Lâ€™ordinanza vieta inoltre lâ€™abbandono in spiaggia e in mare di rifiuti derivanti dai prodotti da fumo, come mozziconi e altri materiali, un comportamento che rappresenta una grave fonte di inquinamento per lâ€™ecosistema costiero.