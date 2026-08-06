Giornata dell'Acquedotto Romano Ipogeo di San Salvo, sabato l'appuntamento

Il Comune di San Salvo, il Parco Archeologico del Quadrilatero, in collaborazione con Italia Nostra, Parsifal SocietÃ Cooperativa di Vasto e Natura dâ€™Abruzzo ASD hanno organizzato, per sabato 8 agosto, la quarta Giornata dell'Acquedotto Romano Ipogeo di San Salvo, unâ€™iniziativa ormai consolidata, che ha riscosso un enorme successo nelle precedenti edizioni.

I partecipanti, calandosi in corda doppia per 7 metri in un pozzo a pianta pentagonale di epoca romana â€“ unico nel suo genere â€“ potranno esplorare, gattonando con le ginocchia immerse nellâ€™acqua che scorre nel condotto, una porzione dellâ€™affascinante opera di ingegneria idraulica che da quasi duemila anni alimenta la Fontana Vecchia.

Oltre allâ€™esperienza speleologica, gli aspiranti archeospeleologi avranno modo di conoscere le caratteristiche dellâ€™acquedotto romano e del suo contesto storico-archeologico grazie ad unâ€™escursione guidata negli spazi e nei luoghi del Parco Archeologico del Quadrilatero.

Parco Archeologico del Quadrilatero

San Salvo (CH), Piazza San Vitale

Sabato, 8 agosto 2026 (ore 10 -13; 16-19)

Info e prenotazioni: +39 3476068661 (Grazia).

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