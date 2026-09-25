Don Gianfranco Travaglini nuovo rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “San Pio X”

Don Gianfranco Travaglini è il nuovo rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano “San Pio X” di Chieti, una delle istituzioni più significative per la formazione dei futuri sacerdoti dell’Abruzzo e del Molise.

L’annuncio ufficiale è giunto in occasione dell’avvio del nuovo anno accademico.

Questo il nuovo Direttivo: Don Gianfranco Travaglini (rettore), Don Alessio De Fabritiis (responsabile del Propedeutico e formatore per la tappa discepolare), Don Stefano De Rubeis (formatore per la tappa configuratrice), Don Nicola Del Bianco (economo), Don Emanuele Bianco (coordinatore della dimensione spirituale dell'intera comunità e accompagnatore spirituale della tappa configuratrice), Padre Roberto Di Paolo (accompagnatore spirituale della tappa propedeutica), Padre Armando Ciccarelli (accompagnatore spirituale della tappa discepolare).

Per il sacerdote si tratta di un incarico di grande responsabilità che rappresenta il riconoscimento di un lungo cammino di fede, ministero pastorale e servizio alla Chiesa. Da anni impegnato nella formazione dei seminaristi, ha ricoperto il ruolo di vice rettore dello stesso Seminario Regionale, affiancando il percorso umano, spirituale e accademico dei giovani in discernimento vocazionale.

Ordinato sacerdote il 22 ottobre 1994 nella Cattedrale di San Giustino a Chieti dall’allora Arcivescovo Edoardo Menichelli, Don Gianfranco Travaglini ha maturato la propria vocazione nella comunità di San Salvo, dove celebrò anche la sua prima Messa solenne. Negli oltre trent’anni di ministero sacerdotale è diventato un punto di riferimento per numerosi fedeli grazie alla sua capacità di coniugare profondità spirituale, attenzione pastorale e vicinanza alle persone.

Nel corso degli anni ha svolto importanti incarichi pastorali nell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. È stato parroco a Lettopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Casoli e infine a San Giuseppe di Vasto . Nel 2022 l’arcivescovo Bruno Forte gli ha inoltre affidato un incarico di collaborazione nell’ambito della Caritas diocesana, a conferma della stima maturata nei confronti del suo ministero e della sua sensibilità verso le realtà più fragili.

Attualmente figura tra i sacerdoti dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto con l’incarico di canonico del Capitolo Cattedrale e con il servizio presso il Seminario Regionale.

Il Seminario Regionale “San Pio X” di Chieti è una realtà storica che dal 1908 accoglie e forma i seminaristi provenienti dalle diocesi dell’Abruzzo e del Molise. In questo contesto la figura del rettore riveste un ruolo fondamentale: accompagnare i futuri sacerdoti nel loro percorso di crescita umana, culturale e spirituale, aiutandoli a rispondere con libertà e consapevolezza alla chiamata del Signore.

Alla guida del Seminario Regionale, Don Gianfranco Travaglini porterà certamente quella esperienza maturata tra le parrocchie, la formazione e la carità, continuando a testimoniare uno stile sacerdotale fatto di ascolto, umiltà e dedizione.

A Don Gianfranco giungano gli auguri più sinceri per questo nuovo e prestigioso servizio ecclesiale. Che Dio benedica il suo ministero, lo Spirito Santo lo guidi e lo illumini nelle scelte e nelle responsabilità che lo attendono, e la Vergine Maria lo accompagni con la sua materna protezione nel cammino di formazione e di servizio alla Chiesa, affinché possa essere guida saggia e padre premuroso per i futuri sacerdoti.