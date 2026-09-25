Screening gratuito per il diabete promosso dai Lions vastesi alla fiera 'Ambulanti in Città'

Domenica 27 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, nell’ambito della fiera mercatale ‘Ambulanti in città’ in via Giulio Cesare a Vasto, i Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host e Vasto New Century promuovono una campagna di screening del diabete di tipo 2.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Polo Didattico di Vasto del Corso di Laurea Infermieristica dell’Università d’Annunzio di Chieti e con il patrocino del Comune di Vasto, dell’AILD-Associazione Italiana Lions per il Diabete e Confcommercio Chieti.

“Chi vorrà potrà sottoporsi a rilevazione gratuita della glicemia – affermano i presidenti dei Lions Club Carmine Di Risio (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Silvia Celenza (Vasto Host) e Luca De Carolis (Vasto New Century) – presso lo stand adibito dai soci dove troveranno personale medico e infermieristico con i quali confrontarsi anche sulla prevenzione e i corretti stili di vita. È una attività che svolgiamo da anni con grande successo e che ricade nell’ambito di una delle 8 cause umanitarie globali del Lions International. Invitiamo tutti a partecipare”.

Lidia Di Nanno, presidente Comitato Marketing Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna