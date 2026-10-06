Nuove sfide per la Scuola dei Piccoli Comuni: in preparazione il programma della quarta edizione

Quarto anno di attivitÃ per la Scuola dei Piccoli Comuni â€“ formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e rivolto ad amministratori locali e operatori territoriali, che ha riscosso una notevole attenzione a livello regionale e nazionale.

Ãˆ in preparazione il programma 2026-2027, che sarÃ presentato in ottobre e che si snoderÃ tra novembre e aprile prossimi, con un appuntamento al mese, proponendo lezioni su artigianato e commercio, servizi sanitari, energia, sport, gestione forestale e arte nei piccoli paesi.

Ogni incontro si svolgerÃ di sabato mattina, una delle novitÃ di questa edizione, e come sempre si articolerÃ in una lezione piÃ¹ teorica, tenuta da professori o ricercatori, e in un laboratorio pratico, nel quale sarÃ il sindaco di un comune virtuoso a illustrare pratiche ed esperienze su quel determinato argomento.

Lâ€™obiettivo principale resta diffondere modelli ed esempi di rigenerazione che rendano possibile una buona qualitÃ della vita nei paesi delle zone interne e rurali, fornendo una cassetta degli attrezzi per avviare o implementare processi di rigenerazione sociale ed economica dei territori: Â«Grazie a SPICCO â€“ afferma il prof. Romano Pazzagli, direttore della Scuola â€“ Castiglione Messer Marino Ã¨ diventato un punto di riferimento per i processi di rigenerazione territoriale, finalizzati al mantenimento e sviluppo dei servizi essenziali e di contrasto allo spopolamento delle aree interne italiane, in particolare di quelle appenninicheÂ».

La Scuola dei Piccoli Comuni, istituita dal Comune di Castiglione, Ã¨ gestita dallâ€™associazione SPICCO, presieduta da Nicholas Tomeo (nella foto), originario di Castiglione Messer Marino e dottore di ricerca dellâ€™UniversitÃ del Molise.

I partner principali sono ANCI, UNCEM, UNPLI, Slow Food, CIA Confederazione Agricoltori Italiani, Confcooperative, AVIS, CAI, SocietÃ dei territorialisti e Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino-Carunchio.