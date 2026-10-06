Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, conto alla rovescia scattato

Ãˆ programmata per venerdÃ¬ 9 ottobre, alle 10:30 presso la sede di Casa BCC ad Atessa (corso Vittorio Emanuele al civico 131), la presentazione ufficiale della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, lâ€™atteso ed imminente appuntamento podistico in programma domenica 25 ottobre lungo lo scenario litoraneo tra Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia sulla distanza di 21,097 chilometri.

La presentazione rappresenta un importante momento di avvicinamento alla quarta edizione, questâ€™anno insignita dellâ€™assegnazione del Campionato Italiano individuale e di societÃ master di maratonina sotto lâ€™egida della FIDAL.

Per lâ€™occasione, i dirigenti della Podisti Frentani e della BCC Abruzzi e Molise, alla presenza delle autoritÃ politiche e sportive locali, faranno il punto sullâ€™andamento della macchina organizzativa a fronte di un cosÃ¬ prestigioso riconoscimento.

La manifestazione, in pochi anni, ha assunto una crescente rilevanza poichÃ© conferma la forza del connubio tra sport outdoor e valorizzazione del territorio, che ha nella suggestiva ciclopedonale della Â«Via VerdeÂ» il suo scenario dâ€™eccellenza.

Quella del 25 ottobre si preannuncia una giornata di grande spessore e sicuro richiamo: il tetto dei 1.600 partecipanti dello scorso anno Ã¨ stato ampiamente superato.

Per info generali e regolamento si puÃ² consultare il sito dedicato dellâ€™evento https://www.podistifrentani.it/halfmarathon/

Credit fotografico Mario Bomba

