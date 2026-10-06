'Marcia della Pace', tradizionale appuntamento per le vie di San Salvo

Lunedì 5 ottobre a San Salvo partecipazione collettiva per la Marcia della Pace, promossa dall’Ufficio Politiche Sociali e Istruzione, diretto dall’assessore Gianmarco Travaglini, e dedicata soprattutto alle scuole, ai bambini, agli studenti e a tutta la comunità.

Una mattinata di partecipazione, musica, colori e parole per ricordare che la pace, il rispetto, l’accoglienza e la convivenza si costruiscono ogni giorno, partendo proprio dai più giovani e dalla scuola, luogo in cui si impara a diventare cittadini e cittadine consapevoli.

La giornata si è aperta con l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia, eseguiti dall’Orchestra della Scuola Secondaria di I grado, seguiti dal canto “Alleluja” interpretato insieme a Francis.

A seguire, gli interventi istituzionali del sindaco Emanuela De Nicolis, del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, dell’assessore Gianmarco Travaglini e dei dirigenti scolastici Anna Rosa Costantini e Vincenzo Parente.

Particolarmente significativo anche il contributo dei ragazzi: un pensiero è stato affidato a un alunno della 1ª C del Liceo Scientifico, Marco Ragnatella, a testimonianza di quanto la voce dei giovani sia importante quando si parla di futuro e di pace.

La musica ha poi accompagnato i momenti più emozionanti della mattinata. I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”, diretti dalla maestra Maria Teresa Antonini, hanno proposto un medley di “Esseri umani” di Marco Mengoni e “We Are the World”, coinvolgendo tutti con la loro energia e il loro entusiasmo.

A seguire, l’esibizione dell’Istituto Comprensivo “Rodari”. A presentare il brano è stata l’alunna di prima media Altea Altieri. I ragazzi della scuola secondaria, accompagnati dai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria e dal loro maestro alla tastiera, hanno cantato “Generale” di Francesco De Gregori.

Una mattinata in cui le scuole di San Salvo hanno saputo trasformare la musica e le parole in un messaggio forte: la pace si impara, si sceglie e si costruisce insieme.

Un ringraziamento speciale alle Associazioni Nazionale Carabinieri e Alpini di San Salvo, presenti alla manifestazione, e alle Scuole paritarie Bimbo 2000, Il Mondo che Vorrei e Il Mondo di Nanà, che hanno accompagnato le altre scuole lungo il percorso della Marcia della Pace.

Grazie a tutti i bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, alle famiglie, alle associazioni e a tutti coloro che hanno partecipato.