Tornano le 'Giornate FAI d'Autunno', ecco gli appuntamenti in provincia di Chieti

Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città d’Italia.

L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono.

Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi, la varietà delle aperture proposte sarà come sempre ampia e sorprendente (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI, di cui, a ogni visita, si potrà sostenere la missione con una donazione. In questa edizione dell’evento il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere, la creatività e le eccellenze produttive che, insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici, concorrono alla definizione dell’identità dei territori, e rendono l'Italia un punto di riferimento in tutto il mondo.

La Fondazione si impegna a raccontare e a far conoscere a un pubblico sempre più ampio questo patrimonio culturale attraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie all'attenzione e curiosità inesauste della sua Rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa. “Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri. È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all'Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo” ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico.

Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). Partecipare alla visita con una donazione significa sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Ogni Iscritto al FAI e chi farà la tessera per la prima volta durante l’evento potrà beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture dedicate. Iscriversi al FAI significa diventare parte di un grande progetto e rappresenta un atto d’amore per l’Italia.

Ecco le aperture in Abruzzo ( clicca qui )

Aperture in provincia di Chieti

Aperture a cura della Delegrazione FAI di Chieti

PENNAPIEDIMONTE

PENNAPIEDIMONTE: DOVE LA PIETRA PRENDE VITA

PALAZZO FINOCCHI MAHNE (iscritti FAI)

BALZOLO: IL SENTIERO DELLO STUPORE E DELLA MONTICAZIONE

Aperture a cura del Gruppo FAI di Ortona

GIULIANO TEATINO

GIULIANO TEATINO - LA FRANA DEL 1843, UNA STORIA DIMENTICATA

UN PAESE SUL TRATTURO: LA NUOVA IDENTITÀ DI GIULIANO TEATINO

Aperture a cura della Delegazione FAI di Lanciano

BOMBA

A BALLE PE' LA TERRE TRA CANTINE, SCALETTE E PALAZZI

A MONTE VERSO PALLANO UN PICCOLO BORGO E LA SUA STORIA

A VALLE VERSO IL FIUME, UN MINUSCOLO BORGO FANTASMA

DA SANTA MARIA DEL POPOLO ALLE MEMORIE OTTOCENTESCHE

OGGETTI E MEMORIE DEL TERRITORIO: MUSEO ETNOGRAFICO

SUI MURI DI BOMBA: UN ARTISTA, CENTO MURALES

Aperture a cura della Delegazione FAI di Vasto

CASTIGLIONE MESSER MARINO

IMPIANTO EOLICO DI CASTIGLIONE MESSER MARINO - solo domenica 11 ottobre, visite su prenotazione Si ringrazia Edison SPA per l’apertura

MONTAZZOLI

RACCONTI ITINERANTI ALL'OMBRA DEL CASTELLO DI MONTAZZOLI

Montazzoli è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea

LA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA E IL SUO SCRIGNO DI FEDE - apertura iscritti FAI

LA MADONNA DELLA SPOGNA, DALLA LEGGENDA AL CULTO

PALAZZO RECCHIA: MEMORIE DI CINEMA E TELECOMUNICAZIONI