Dal basket di San Salvo alla maglia dellâ€™Abruzzo: Elisa Di Rito protagonista al Trofeo CONI

Câ€™Ã¨ anche il nome di Elisa Di Rito, giovane atleta degli Amici del Basket San Salvo, tra quelli scelti per rappresentare lâ€™Abruzzo allâ€™XI edizione del Trofeo CONI, in programma in Puglia dal 4 al 7 ottobre. La cestista, inserita nella categoria Under 13, prenderÃ parte alla competizione di basket 3vs3 insieme ad altre due ragazze abruzzesi.

Un riconoscimento importante per Elisa, ma anche per la societÃ sansalvese, che da tempo Ã¨ impegnata nella crescita dei giovani e, in particolare, nel rilancio del basket femminile.

Elisa arriva da Fresagrandinaria e affronta con grande impegno il proprio percorso sportivo: per tre volte alla settimana raggiunge San Salvo per partecipare agli allenamenti. Un sacrificio che coinvolge inevitabilmente anche la famiglia, sempre al suo fianco per accompagnarla nella sua esperienza cestistica.

Â«Siamo molto orgogliosi di Elisa â€“ sottolinea il presidente degli Amici del Basket, Saverio Celenza â€“ perchÃ© questa convocazione Ã¨ il frutto del suo impegno e della sua passione. Ãˆ vero, si tratta di un traguardo che puÃ² sembrare piccolo, ma per una ragazza e per una societÃ come la nostra ha un valore importante. Dietro ci sono tanti sacrifici, sia da parte di Elisa sia dei suoi genitori, che tre volte alla settimana la accompagnano a San Salvo. Tutto questo dimostra quanto lo sport possa essere importante nella crescita dei nostri ragazziÂ».

Celenza evidenzia anche l'aspetto educativo dell'attivitÃ sportiva: Â«La soddisfazione piÃ¹ grande Ã¨ vedere Elisa crescere con i valori dello sport, imparando il rispetto, la disciplina, la capacitÃ di stare insieme e di impegnarsi per raggiungere un obiettivo. Per la nostra societÃ questa convocazione rappresenta motivo di grande soddisfazioneÂ».

La selezione di Elisa assume un significato particolare anche per Anna Celenza, allenatrice degli Amici del Basket e punto di riferimento del settore femminile. Â«Dopo diversi anni siamo riusciti finalmente a creare un piccolo gruppo di ragazze che si Ã¨ avvicinato con entusiasmo alla pallacanestro. Lo scorso anno abbiamo avuto la possibilitÃ di disputare un piccolo campionato e per le nostre atlete Ã¨ stata un'esperienza molto importante. Elisa in quell'occasione si Ã¨ fatta notare e ha dimostrato le sue qualitÃ Â».

Per l'allenatrice, perÃ², il risultato di Elisa deve essere soltanto un punto di partenza: Â«Spero che quello che Ã¨ successo a Elisa possa essere da stimolo anche per le altre ragazze. Sarebbe bellissimo vedere anche le sue compagne vivere esperienze simili e raggiungere i propri obiettivi. Stiamo cercando di costruire un gruppo che possa crescere nel tempo e che permetta alle ragazze di vivere il basket con entusiasmoÂ».

Anna Celenza lancia quindi un appello alle giovani che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro: Â«Invito tutte le ragazze che hanno curiositÃ e voglia di provare a venire agli Amici del Basket. Non bisogna necessariamente avere giÃ esperienza: basta avere voglia di divertirsi, imparare e stare insieme. Il basket Ã¨ uno sport straordinario e puÃ² regalare davvero tante soddisfazioniÂ».

La convocazione di Elisa rappresenta cosÃ¬ una bella vetrina per gli Amici del Basket San Salvo e conferma la volontÃ della societÃ di investire sempre di piÃ¹ nel settore femminile, creando opportunitÃ e occasioni di crescita per le giovani cestiste del territorio.