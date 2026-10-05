Ampia partecipazione alla tradizionale Fiera della Madonna del Rosario a Cupello

Tradizione rispettata, piazza piena e profumo di festa.

Grande partecipazione nella giornata di domenica 4 ottobre a Cupello per la tradizionale Fiera della Madonna del Rosario, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi del calendario autunnale cupellese.

Come ogni prima domenica di ottobre, il centro cittadino si e' trasformato fin dalle prime ore del mattino in un grande mercato a cielo aperto.

Bancarelle di ogni genere, prodotti tipici locali, artigianato, dolciumi, abbigliamento, piante e fiori, attrezzi agricoli e le immancabili caldarroste hanno animato le vie principali, richiamando centinaia di visitatori provenienti dai paesi limitrofi.

La fiera, legata alla devozione per la Madonna del Rosario, la cui festa liturgica ricorre il 7 ottobre, rappresenta da sempre non solo un momento commerciale ma anche religioso e di comunità.

In mattinata, nella Chiesa della Natività di Maria Santissima, è stata celebrata la Santa Messa Solenne in onore della Vergine del Rosario, con la tradizionale benedizione e l'affidamento del paese alla sua protezione.

La giornata è stata baciata dal sole autunnale, favorendo l'afflusso di famiglie, anziani e tanti giovani che hanno approfittato della fiera per ritrovarsi, passeggiare e vivere il paese.

“La Fiera della Madonna del Rosario è la nostra storia - commentano alcuni cittadini - Da bambini venivamo con i nonni, oggi ci ritroviamo con i nostri figli. E' il segno che Cupello resta legato alle sue tradizioni”.

Presenti anche stand gastronomici locali e i volontari delle associazioni, che hanno contribuito all'organizzazione e alla gestione della viabilità.

Una domenica di festa semplice e autentica, che conferma quanto Cupello sia legato alla sua Patrona e alle sue radici.

Con la Fiera del Rosario, l'autunno entra ufficialmente nel cuore della comunità.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni