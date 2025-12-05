'Fave di San Nicola', si rinnova il rito a Pollutri

La Parrocchia SS. Salvatore di Pollutri e il Comitato Feste 2025&2026 sono in pieno fermento per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono "San Nicola di Bari" che si venera il 5 e 6 dicembre.

“Si tratta di una festività importante e sentita alla quale ci si prepara sin dal mese di novembre”, si evidenzia.

Il programma

Venerdì 5 dicembre

ore 18.00 Santa Messa nella Chiesa del SS. Salvatore presieduta da Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vastp

ore 19 tradizionale "Cottura delle Fave" e successiva degustazione nel piazzale antistante la Chiesa.

Sabato 6 dicembre

ore 8.00 Santa Messa, a seguire consegna della "Devozione" per il paese, accompagnata dal Complesso Bandistico ‘Città di Monteodorisio’.

ore 11.00 Santa Messa presieduta da Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, a seguire Solenne Processione e fuochi pirotecnici al rientro in Chiesa

ore 18.00 Santa Messa, a seguire riposizione del Busto d'Argento del Santo Patrono.

Il Comitato Feste rivolge un caloroso ringraziamento al Parroco Don Andrea Manzone, all'Amministrazione comunale di Pollutri, a tutto il Popolo Pollutrese e a quanti hanno reso possibile lo svolgimento delle festività.