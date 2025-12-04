Le imprese in rosa vanno di moda in Abruzzo

Il Giro di Italia delle donne che fanno impresa, iniziativa che coinvolge i Comitati per lâ€™imprenditoria femminile delle Camere di commercio Chieti Pescara, ha fatto tappa a Mode in Abruzzo â€“ Stati generali della Moda, evento allâ€™Aurum promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il sistema camerale abruzzese.

Il tavolo, fortemente voluto dalla Camera di commercio Chieti Pescara con il suo Comitato e SiCamera, Ã¨ stata lâ€™occasione per presentare uno spaccato dellâ€™imprenditoria femminile del territorio che si mostra piÃ¹ resiliente e piÃ¹ strutturata rispetto alla media italiana, con una forte propensione ai settori della moda e dellâ€™agricoltura.

Lâ€™Abruzzo si conferma, infatti, una regione in cui lâ€™imprenditorialitÃ femminile svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo economico e sociale. Secondo il nuovo Report realizzato da Unioncamere con il supporto tecnico-scientifico di SiCamera e del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, presentato questa mattina in occasione del Giro di Italia delle donne che fanno impresa a Mode in Abruzzo â€“ stati generali della moda, oltre il 56,6% delle imprese guidate da donne presenti in regione Ã¨ localizzato nelle province di Chieti e Pescara, area in cui il tasso di femminilizzazione raggiunge il 26%, un valore superiore alla media regionale (25,3%) e nazionale (22,2%).

Pur registrando una lieve flessione rispetto al 2023 (-1,1%), lâ€™Abruzzo mostra segnali di vitalitÃ piÃ¹ marcati rispetto al resto del Paese, grazie a un sistema imprenditoriale femminile che, pur prevalentemente micro e ancora fortemente legato alla forma della ditta individuale, sta evolvendo verso modelli piÃ¹ strutturati: le societÃ di capitale femminili crescono infatti del 2,8% a livello regionale e del 2,7% nel territorio Chieti Pescara. Sul fronte della resilienza, i dati mostrano che le imprese femminili abruzzesi sopravvivono piÃ¹ della media nazionale: lâ€™86,2% delle attivitÃ avviate nel 2018 risulta ancora attivo dopo tre anni, mentre a cinque anni la sopravvivenza raggiunge il 75,3%, superiore al 72,3% nazionale. Terminata la fase di start up, le imprese guidate da donne in Abruzzo mantengono un tasso di sopravvivenza del 70,1%, segno di una soliditÃ crescente.

La struttura settoriale dellâ€™imprenditoria femminile abruzzese evidenzia una particolare specializzazione: nel territorio Chieti Pescara il 60% delle imprese opera nei servizi, ma lâ€™area spicca per un forte radicamento nellâ€™agricoltura, con una quota del 28,1% delle imprese femminili, quasi il doppio della media nazionale. Importante anche il contributo alla filiera del sistema moda, in cui quasi il 47% delle imprese del settore nelle province di Chieti e Pescara Ã¨ guidato da donne, con prevalenza nelle attivitÃ di commercio al dettaglio e confezione di abbigliamento. Lâ€™artigianato artistico rappresenta un ulteriore ambito distintivo: in Abruzzo sono attive quasi 900 imprese del settore, il 17% delle quali a conduzione femminile, specializzate soprattutto nella produzione di articoli ornamentali e domestici. Un segnale meno positivo riguarda invece le imprese giovanili femminili, che negli ultimi tre anni registrano un calo marcato (-22,7% nel territorio Chieti Pescara), mentre cresce la presenza delle donne nel campo dellâ€™innovazione: in Abruzzo sono 31 le start-up innovative femminili, pari al 16Z,1% del totale regionale. Sul fronte delle transizioni digitale e green, le imprese femminili mostrano livelli di investimento inferiori sia alle imprese maschili che alla media italiana, pur con valori leggermente superiori nelle province di Chieti e Pescara.

Rilevante infine il contributo delle donne nei settori culturali e nella filiera dellâ€™economia del mare: oltre mille imprese femminili sono attive nel sistema culturale e creativo regionale, mentre le imprese blu femminili sono 1.451, con una crescita significativa soprattutto nella provincia di Chieti (+6,1% sul 2023). Il quadro complessivo restituisce unâ€™Abruzzo in cui le imprese femminili continuano a rappresentare una componente decisiva del tessuto economico, dimostrando capacitÃ di resilienza, adattamento e valorizzazione delle specificitÃ territoriali, con la Camera di commercio Chieti Pescara come punto di maggiore concentrazione e dinamismo.

Il Giro di Italia delle donne che fanno impresa Ã¨ un roadshow organizzato da Unioncamere e dal Mimit â€“ Ministero delle imprese e del Made in Italy, attraverso Invitalia e con fondi a valere sul PNRR.