Some e sagnitelle, tradizione sempre sentita

Nella giornata di sabato 18 aprile sono entrati nel vivo i solenni e sempre partecipati festeggiamenti in onore di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.

Clima di festa sin dal mattino presto con lo sparo dei botti e la Sfilata delle Some con trattori e cavalli addobbati al meglio, sono partiti da Via Valter Tobagi per attraversare le strade principali cittadine, fino a ricongiungersi in Piazza San Vitale per la benedizione.

Alle ore 12 in punto erano in migliaia riversati in piazza Vitale Artese e strade limitrofe per aspettare la cottura delle tradizionali Sagnitelle scolate dal parroco della Chiesa San Giuseppe don Raimondo Artese affiancato dal primo cittadino Emanuela De Nicolis e dall'assessore regionale Tiziana Magnacca.

Il Comitato Feste San Vitale 2026 desidera ringraziare, in primis, i tanti volontari uomini e donne che si sono prodigati nella realizzazione dell'impasto delle Sagnitelle e la Falegnameria Marcucci per la generosa donazione delle tavole in legno.

Fotoservizio a cura di Simone Colameo e Lorenzo Saturni