Il concerto de Le Vibrazioni e i fuochi d'artificio chiudono le Feste patronali di San Michele

Chiusura nel segno della musica in piazza e dei fuochi d'artificio per i tradizionali festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto.
Sul palco allestito al cospetto degli ex Palazzi Scolastici il concerto de Le Vibrazioni e, infine, a mezzanotte, lo spettacolo dei fuochi d'artificio sparati alla Marina, nella zona di spiaggia del Pontile.
In precedenza, per la parte religiosa, il rientro della statua dell'Arcangelo nella Chiesa di San Michele, al termine della Processione snodatasi per le vie del centro dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore, presieduta dal Vescovo Bruno Forte,