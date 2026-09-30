San Michele torna a 'casa' dopo la Processione al centro di Vasto. Il saluto del Vescovo Bruno Forte

La tradizionale processione del 30 settembre, dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore a quella di San Michele, ha chiuso la parte religiosa dei festeggiamenti patronali a Vasto.

E' stato monsignor Bruno Forte, a presiedere la funzione, l'ultima della guida della Diocesi di Chieti-Vasto, ormai prossimo a concludere il suo lungo percorso nella mondo ecclesiastico del territorio.

Intorno alle 19, si Ã¨ snodato da via Santa Maria un lungo e nutrito corteo per le strade del centro della cittÃ , per riportare la statua dell'Arcangelo nella sua chiesa, con la partecipazione della Banda San Martino dell'Incoronata, delle Confraternite vastesi, di gruppi religiosi e associazioni, autoritÃ civili e militari e numerosi fedeli.

Nel video qui in basso la parte finale della Processione e il saluto del Vescovo