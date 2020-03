Monteodorisio, un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus

Monteodorisio si ferma con un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del Coronavirus. “La nostra più profonda vicinanza agli oltre 4000 deceduti per il Covid-19 e alle loro famiglie - spiega l’Amministrazione Comunale - Questo è un invito per tutti noi che siamo in casa. Per chi volesse, domani, domenica 22 marzo alle ore 15.00, un minuto di silenzio in segno di vicinanza e rispetto. Un silenzio che verrà sottolineato in via Roma dal suono della tromba del maestro Claudio Manfredi. Abbiamo da subito accolto l’idea lanciata da un nostro concittadino David Tellone e ci auguriamo che venga condivisa da tutti i cittadini. Di nuovo chiediamo massima responsabilità per evitare qualsiasi rischio! Restiamo a casa!”