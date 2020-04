Coronavirus, la Lega Monteodorisio dona generi alimentari e attiva buoni spesa per famiglie in difficoltà

“Una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà nel nostro paese.” Così il gruppo Lega Monteodorisio, che questa mattina, dopo aver offerto volontariamente il proprio contributo, ha provveduto all’acquisto di beni di prima necessità e all’attivazione di buoni spesa presso il Coal di Monteodorisio, che verranno distribuiti in collaborazione con la protezione civile ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Coronavirus.

“Il coordinatore locale Venanzio Mirolli e gli amministratori comunali, Angela Menna, vicesindaco, Berardino Della Penna, Nicola D’Oria e Claudio Burracchio, consiglieri comunali, ringraziano tutti i componenti del gruppo per aver accolto da subito l’iniziativa. Stiamo vivendo una fase terribile nel nostro Paese, - spiega il gruppo - sia dal punto di vista sanitario che economico. Crediamo che questo piccolo gesto possa rappresentare un aiuto concreto per dare una mano alla nostra comunità – conclude la Lega Monteodorisio - per uscire il prima possibile da questa crisi senza precedenti.”