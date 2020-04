Monteodorisio, Forza Nuova distribuisce generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Il gruppo Forza Nuova di Monteodorisio ha sostenuto una raccolta alimentare a beneficio delle famiglie italiane più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza Coronavirus. Con i fondi raccolti, i militanti hanno provveduto a fare la spesa da consegnare direttamente ai nuclei familiari più bisognosi.

“Da anni aiutiamo gli italiani in difficoltà – spiega il segretario cittadino di FN David Tellone - tant’è vero che abbiamo un’associazione satellite che collabora con il Movimento Forza Nuova nell’ambito sociale, ‘Solidarietà Nazionale’, ma a causa delle attuali restrizioni per il contenimento del Coronavirus, abbiamo deciso di muoverci sul territorio, organizzando una raccolta alimentare a favore delle famiglie più bisognose. La nostra è una raccolta mirata. Attraverso gli assistenti sociali e le parrocchie che ci indicano le persone che hanno reali difficoltà, miriamo ad aiutare le famiglie italiane. Non vogliamo fare discriminazioni razziali, - sottolinea Tellone - ma riteniamo che gli stranieri siano già agevolati dallo Stato. Ringraziamo tutti i militanti di FN che si sono autotassati per questa iniziativa, i responsabili del gruppo FN di altri territori a livello regionale, i cittadini e la protezione civile ‘Val Trigno’ che ci ha dato la possibilità di fare la spesa e consegnare i pacchi alimentari a domicilio. Ci auguriamo di essere riusciti a far trascorrere una serena Pasqua a queste famiglie."