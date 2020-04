“Non temere, Dio è con te”: l’iniziativa della scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello

La scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale di Cupello ha lanciato un’iniziativa rivolta a grandi e piccini: un manifesto creativo "Non temere, Dio e' con te" da realizzare con materiale creativo e di recupero. Dovrà avere la scritta "Non temere, Dio è con te" ed evidenziare le cose belle che Lui ci ha donato gratuitamente: erba, fiori ,vita, cielo, sole ,alberi, fiori, mare, animali, cuore. All'iniziativa ha aderito anche la scuola dell'infanzia paritaria "Bambin Gesù" di Pollutri.

“Se Dio diventa virale il male sparisce! Dio ci ispira ma noi dobbiamo operare per il bene e per il rispetto delle regole! Condividete! Per tutto e' necessario 'vedere per credere', con Dio 'credere per vedere'!”