A Monteodorisio "serata sotto le stelle” con stand gastronomici

Sabato 8 agosto, dalle ore 20 in poi, in piazza Umberto I, si terrà la “Serata sotto le stelle” con stand gastronomici. L’evento, organizzato dal Comitato feste Madonna delle Grazie 2020, prevede anche l’animazione di Dj Bandana & Mary con karaoke e balli di gruppo.

“Invitiamo tutti a partecipare alla ‘Serata sotto le stelle’ in Piazza Umberto I con musica, panini e birra – spiega il presidente Luigi Vitelli - . Ringrazio tutti i membri del comitato per la loro disponibilità, andiamo avanti con entusiasmo – aggiunge - e ci auguriamo che questo Covid possa scomparire, tornando a festeggiare come sempre.”