Congratulazioni al dott. Lorenzo Stanisci per la sua laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma con una tesi discussa da remoto dal titolo “L’efficacia del dimetilfumarato nella sclerosi multipla recidivante – remittente è associata ad una riduzione della conta linfocitaria".

"Avevo promesso a mio figlio Lorenzo, da oggi dottor Lorenzo, che non avrei scritto niente di questa giornata. Non sono riuscito a mantenere la promessa e ho voluto condividere la mia gioia, felicità e soddisfazione con gli amici che leggeranno questo post. Grazie per la soddisfazione che ci hai dato in questo percorso di 6 anni di studi col risultato di 110/110." Questo l'augurio del papà Nicola in un post su Facebook.

Auguri al neo dottore e alla famiglia per l'importante traguardo raggiunto! La redazione si associa.