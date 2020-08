Ben riuscita a Monteodorisio la “Serata sotto le stelle”, il Comitato Feste: “Grazie a chi ci ha supportato e a chi lo farà”

Buoni riscontri per la “Serata sotto le stelle”, l’evento svoltosi a Monteodorisio lo scorso sabato con musica e stand gastronomici messo a punto dal Comitato feste Madonna delle Grazie 2020. La serata è stata animata da Dj Bandana & Mary con karaoke e balli di gruppo.

“Siamo soddisfatti per la riuscita della festa, anche se ci aspettavamo maggiore partecipazione da parte dei nostri compaesani – chiosa Luigi Vitelli, presidente del Comitato feste - continuiamo allo stesso tempo a lavorare per la festa della Madonna delle Grazie, ringraziamo l’amministrazione comunale, Simone Bellano per la collaborazione e tutte le persone che ci hanno supportato nei preparativi e che continueranno a farlo.”