Cupello, alla scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale donato purificatore d’aria

“Rossana e Tiziana Cicchini, sulle orme dei loro genitori, Francesco e Loreta, in loro memoria e con immenso senso di appartenenza hanno donato alla nostra scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale un purificatore d’aria". Lo annuncia la coordinatrice pedagogica Angela Di Fabio. “La scuola puo' offrire un valore aggiunto , grazie alla vostra generosità e alla vostra capacità di leggere i nostri bisogni. Grazie per il dono e per aver appreso, dai vostri genitori, la generosità, il senso di appartenenza e per aver custodito il saldo legame che avevano con la nostra scuola! Memoria, impegno, onore! Per il nuovo anno scolastico, aria sana, pulita e purificata. Il purificatore d’aria è in grado di ridurre il rischio chimico e biologico. Svolge una funzione simile a quella clorofilliana che avviene in natura, assorbendo aria inquinata (muffe, allergeni, batteri, polveri, virus)e restituendo aria sana."

"Migliora le funzionalità respiratorie e riduce la diffusione delle malattie batteriche e virali, veicolate dall'aria. Elimina, inoltre, - prosegue Di Fabio - i microrganismi e ne riduce la proliferazione, elimina le spore e le muffe dell'aria e le microparticelle inquinanti. Riduce il deposito di polveri su pavimenti ed arredi. Zero impatto ambientale. Grazie di cuore care famiglie. Grazie a Dio, che avendo letto i cuori e conoscendone i desideri, vi ha ispirato. La gratitudine - conclude la coordinatrice pedagogica - e' un meraviglioso dono del cuore e il possederlo vi rende onore.”