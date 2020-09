Pioggia di applausi a Monteodorisio per la tribute band di Zucchero, il Comitato Feste: “Grazie a quanti hanno creduto in noi”

Si è conclusa con un bilancio positivo la festa della Madonna delle Grazie a Monteodorisio. “Due giorni di festa archiviati con buoni riscontri – spiega il presidente del Comitato Feste Luigi Vitelli - . Quest’anno, nonostante le restrizioni legate al Covid, siamo riusciti comunque a garantire una piccola, ma bella festa in onore della nostra Madonna delle Grazie. Non mi aspettavo di riscontrare in ogni caso risultati positivi, questo significa che la gente crede in noi e ci vuole bene. Anche di fronte ad alcune polemiche legate al particolare momento storico che stiamo vivendo, non ci siamo fermati, abbiamo avuto l’appoggio delle numerose persone che ci hanno sostenuto, dell’Amministrazione Comunale, della polizia municipale, dei carabinieri, degli sponsor e di tutte le persone che ci hanno dato una mano affinchè la festa riuscisse nel migliore dei modi. Senza di loro questa festa non si sarebbe concretizzata.”

Soddisfatta anche l’Amministrazione Comunale. “Sono stati due giorni intensi, diversi dagli altri anni ma pieni di emozioni, perché Monteodorisio non molla – spiega il sindaco Catia Di Fabio - . Abbiamo riscoperto il senso di comunità onorando la nostra Madonna delle Grazie, mettendo al centro l’essenziale che è la fede. Con tutte le dovute precauzioni, abbiamo festeggiato con sobrietà e senso di appartenenza, grazie al grande lavoro sinergico di Don Nicola, del comitato Feste, dei volontari del servizio d’ordine, delle protezioni civili, della polizia municipale, degli operai e tecnici comunali e di tutte le persone che si sono messe a disposizione in maniera volontaria. Grazie a tutti. Il Nuovo Agire starà sempre dalla parte di chi si mette a disposizione ed è propositivo per la crescita del nostro meraviglioso paese.” A chiudere i festeggiamenti, sempre nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, un bellissimo spettacolo pirotecnico che ha letteralmente incantato i presenti.