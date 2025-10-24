'Crocevie - Festival di Letteratura e Dintorni' al via a San Salvo con Kristine Maria Rapino

Parte la prima edizione di â€˜Crocevie - Festival di Letteratura e Dintorniâ€™, rassegna curata dall'Ufficio Cultura del Comune di San Salvo, con la direzione della consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini.
L'appuntamento inaugurale, in programma alle ore 18 di venerdÃ¬ 24 ottobre al Museo Civico Porta della Terra, Ã¨ con l'autrice di Scialocca, Kristine Maria Rapino, che incontrerÃ ' il pubblico per un dialogo e firma copie. ModererÃ l'evento il prof. Emanuele Di Nardo.
A seguire, aperitivo offerto dall'Associazione Italiana Sommelier.
Un'occasione imperdibile per inaugurare insieme un nuovo spazio dedicato ai libri, alle idee, al confronto, all'arte in ogni sua forma.
Fonte: CittÃ di San Salvo