'Crocevie - Festival di Letteratura e Dintorni' al via a San Salvo con Kristine Maria Rapino

Appuntamenti
Parte la prima edizione di â€˜Crocevie - Festival di Letteratura e Dintorniâ€™, rassegna curata dall'Ufficio Cultura del Comune di San Salvo, con la direzione della consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini.

L'appuntamento inaugurale, in programma alle ore 18 di venerdÃ¬ 24 ottobre al Museo Civico Porta della Terra, Ã¨ con l'autrice di Scialocca, Kristine Maria Rapino, che incontrerÃ ' il pubblico per un dialogo e firma copie. ModererÃ  l'evento il prof. Emanuele Di Nardo.

A seguire, aperitivo offerto dall'Associazione Italiana Sommelier.

Un'occasione imperdibile per inaugurare insieme un nuovo spazio dedicato ai libri, alle idee, al confronto, all'arte in ogni sua forma.

Fonte: CittÃ  di San Salvo

