Controlli sui giochi, blitz anche ad Atessa: sequestrati apparecchi irregolari e scoperte violazioni amministrative

A seguito di approfondite analisi sui flussi di gioco svolte dallâ€™Ufficio Controlli della Direzione Giochi e dal personale della Direzione Territoriale per la Campania, coadiuvati da personale Sogei, sono state organizzate verifiche sincrone su 19 esercizi commerciali ubicati nelle provincie di Napoli, Caserta, Benevento e Chieti. Lâ€™azione di controllo, svolta anche con funzionari della Direzione Antifrode e di quattro Strutture territoriali, Ã¨ stata totalmente condivisa con i Reparti territoriali della Guardia di finanza. Lâ€™esito delle verifiche, svolte soprattutto a tutela dei giocatori, ha comportato il sequestro penale di 14 apparecchi da gioco con vincita in denaro presso tre esercizi pubblici ubicati nei Comuni di Atessa (CH), Bacoli (NA) e Napoli, e delle somme contenute negli stessi (pari a circa â‚¬ 5.100), nonchÃ© il sequestro amministrativo di nove apparecchi rinvenuti in un esercizio commerciale ubicato nel Comune di Giugliano. Lâ€™ispezione si Ã¨ concentrata sulla regolaritÃ e conformitÃ tecnica degli apparecchi, e ha portato alla scoperta dellâ€™installazione di una seconda scheda da gioco abilmente occultata in ciascun apparecchio. Questa modifica consentiva anche di sottrarre parte delle giocate effettuate al controllo dellâ€™Agenzia, riducendo la base imponibile per il calcolo del PREU (Prelievo Erariale Unico). Inoltre, i controlli svolti dai funzionari dellâ€™Agenzia e dai finanzieri hanno portato alla luce diverse violazioni amministrative inerenti anche alla mancata sorveglianza dei locali con accesso da parte di minori. Qualora gli apparecchi e le schede sequestrate non consentano la lettura dei dati relativi alle somme giocate, lâ€™imposta evasa verrÃ calcolata sulla base delle previsioni contenute nellâ€™articolo 1, commi 646 e 647 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a circa 6 milioni di euro su base annua. A seguito di quanto accertato sono state deferite alle competenti Procure della Repubblica tre persone.