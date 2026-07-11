Santa Maria Maggiore si prepara alla Messa domenicale in diretta su Rai 1 da Vasto

SarÃ trasmessa in diretta da Vasto, dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Santa Messa mattutina della domenica in onda su Rai 1.
Domenica 12 luglio l'appuntamento, con collegamento per la funzione religiosa a partire dalle ore 10:55 con la regia televisiva di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite.
GiÃ da qualche giorno i mezzi della Rai sono giunti in cittÃ per approntare le condizioni per il collegamento e la trasmissione.
A celebrare la Messa domenicale sarÃ il parroco Don Domenico Spagnoli che qualche giorno fa ha raggiunto il traguardo dei 25 anni di sacerdozio.
GiÃ qualche anno fa, esattamente il 15 agosto 2019, la celebrazione domenicale fu in diretta dallo stesso sacro tempio, con la partecipazione dell'Arcivescovo Bruno Forte.
Foto Parrocchia Santa Maria Maggiore