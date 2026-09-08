Madonna della Divina Provvidenza, la festa a Montalfano

Si rinnoveranno sabato 12 settembre a Montalfano di Cupello i solenni e tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Divina Provvidenza.
Di seguito il programma dettagliato degli eventi e il messaggio rilasciato da Don Nicola Florio, parroco della Natività di Maria Santissima.
“ La Vergine Maria risplenda sul nostro cammino come segno di consolazione e di sicura speranza. Con questo augurio vi invitiamo ad unirvi alla nostra festa”.
Ore 8 Spari d'inizio festeggiamenti;
Ore 10 Giochi e Animazione per bambini curati dalla Splash Animazione (Truccabimbi - Baby Dance - Palloncini);
Ore 17.30 Santa Messa con Processione Accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Cupello”;
Ore 21.30 Mina - Celentano Tribute;
Ore 00.00 Fuochi d'artificio della ditta Lanci Cav. Renato Lanciano
Il Parroco e il Comitato Feste 2026 ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa