A Cupello si celebra la Madonna del Ponte

A Cupello, la comunità parrocchiale si ritrova per vivere la giornata clou dei festeggiamenti in onore della Madonna del Ponte.
“La festa della Nativita' di Maria Santissima ci aiuti ad accogliere il dono della salvezza compiuta da Gesù, il Cristo. Maria, la donna disponibile al progetto di Dio, intercede per noi e protegga la nostra comunità parrocchiale”.
Ore 16.30: Apertura della festa con esibizione del Complesso Bandistico “Città di Cupello”;
Ore 17.30: Traslazione statua della Madonna dalla sua Chiesa alla Chiesa Parrocchiale;
Ore 18.30: Santa Messa Solenne;
Ore 19.30: Solenne Processione;
Ore 21.30: Concerto di Paolo De Feudis - Cover band di Adriano Celentano.
Il Comitato Feste 2026 e il Parroco Don Nicola Florio ringraziano di vero cuore quanti si sono prodigati alla buona riuscita della festa.