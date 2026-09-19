I 'Fantastici 60 dei '66', giornata indimenticabile tra memoria, amicizia ed emozioni

Una giornata intensa, emozionante e difficile da dimenticare. È questo il ricordo che resterà della festa de “I Fantastici 60 dei ’66”, che ieri ha riunito a San Salvo i ragazzi e le ragazze nati nel 1966 per celebrare insieme un traguardo importante della loro vita.

Una giornata iniziata nel segno della pace e della memoria, con la piantumazione di un albero d’ulivo, scelto come simbolo di vita, speranza e continuità. Un gesto semplice ma profondamente significativo, per lasciare una traccia di questa giornata e ricordare che le radici della nostra storia continuano a crescere nel tempo.

A seguire, la Santa Messa presso la Chiesa di San Nicola, dedicata ai ragazzi e alle ragazze del ’66. Un momento di raccoglimento e di preghiera nel quale sono stati ricordati anche coloro che, purtroppo, non hanno potuto essere presenti a questa speciale celebrazione.

Poi, la festa si è spostata al RosaHotel di San Salvo Marina, dove la serata è entrata nel vivo.

Musica, canti, balli, animazione, fotografie, aneddoti e soprattutto tanti abbracci hanno accompagnato una serata nella quale il tempo sembrava essersi fermato. Amici che non si vedevano da anni, in alcuni casi da diversi decenni, si sono ritrovati, riconosciuti e riabbracciati, facendo riaffiorare ricordi di scuola, di gioventù e di una San Salvo di tanti anni fa.

Non sono mancate le risate, ma anche qualche lacrima, inevitabile quando si sono ricordate le persone care che non ci sono più e quando la memoria ha riportato alla mente momenti e volti che hanno accompagnato la vita di tanti dei partecipanti.

A rendere ancora più coinvolgente la serata ci hanno pensato dj Piero Di Tommaso, il sassofonista Elpidio Tornese e Mario Torricella, che hanno animato la festa tra musica e intrattenimento.

E proprio quando sembrava che la serata fosse ormai arrivata al suo momento conclusivo, è arrivata la grande sorpresa finale: l’ospite a sorpresa, una cover band dedicata a Vasco Rossi, che ha fatto cantare e ballare tutti, accompagnando il gruppo verso la conclusione di una giornata davvero speciale.

A chiudere in bellezza, uno spettacolo di fuochi pirotecnici, che ha illuminato il cielo di San Salvo Marina come un ultimo, emozionante brindisi ai sessant’anni della classe 1966.

Un risultato reso possibile anche grazie all'impegno dell'organizzazione composta da Luviana Carnevale, Maria Antonietta Serafini, Stefania D’Adamo e Virginio Di Pierro, che hanno curato ogni dettaglio con passione e hanno lavorato affinché questa giornata potesse rimanere nel cuore di tutti.

“I Fantastici 60 dei ’66” non è stata soltanto una festa per celebrare un compleanno importante. È stata soprattutto una giornata per ritrovarsi, ricordare, emozionarsi e riscoprire il valore dell’amicizia.

E alla fine, tra un sorriso, un abbraccio e l’ultimo brindisi, è arrivata anche la promessa:

Appuntamento alla festa dei 70 anni… ma forse anche prima!

Perché certi legami non hanno età. E i ’66 hanno ancora tanta strada da fare insieme.