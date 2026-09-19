'Pigiama Run', successo collettivo a San Salvo

Grande festa della solidarietÃ ieri a San Salvo per la quarta edizione della Pigiama Run! Una giornata indimenticabile che ha dimostrato ancora una volta quanto la nostra comunitÃ sappia fare squadra quando si tratta di sostenere chi ha piÃ¹ bisogno.

I numeri parlano da soli ed esprimono tutto il cuore della cittÃ e del territorio verso l'appuntamento promosso dalla LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Chieti: 352 partecipanti iscritti, 6.400 euro di donazioni raccolte!

Un risultato straordinario che andrÃ a sostenere i bambini e le famiglie che affrontano il delicato percorso dellâ€™oncologia pediatrica.

Piazza Papa Giovanni XXIII si Ã¨ trasformata in un vero e proprio villaggio festoso, colorato da gadget, trucca-bimbi, sorrisi ed energia travolgente. Nonostante l'incubo della pioggia, la camminata si Ã¨ svolta nel migliore dei modi grazie alle splendide 5 tappe con esibizioni e intrattenimento curate con creativitÃ e passione da scuole, associazioni del territorio e societÃ sportive.

Alla sfilata non sono mancate le istituzioni, a testimonianza del forte legame tra amministrazione e cittadinanza: presente il sindaco Emanuela De Nicolis insieme agli assessori comunali Gianmarco Travaglini, Tony Faga, Elisa Marinelli e alle consigliere Maria Travaglini e Michela Torricella. Non Ã¨ voluto mancare anche il professor Calabrese, in passato nel direttivo della LILT.

"La Pigiama Run - ha commentato il sindaco De Nicolis - non Ã¨ soltanto una camminata solidale, ma una straordinaria dimostrazione dell'anima e del cuore di San Salvo. Vedere la nostra piazza riempirsi di famiglie, bambini, scuole, aziende e associazioni unite per una causa cosÃ¬ nobile Ã¨ stato il risultato piÃ¹ bello. I 6.400 euro raccolti sono un aiuto concreto e un messaggio di vicinanza ai piccoli guerrieri dell'oncologia pediatrica e alle loro famiglie. Il nostro territorio ha dimostrato ancora una volta di essere una comunitÃ forte, coesa e capace di prendersi cura degli altri. Grazie di cuore a tutti!"

"Abbiamo raggiunto 352 iscritti e raccolto complessivamente 6.400 euro di donazioni - evidenzia con orgoglio la dott.ssa Antonella Lucci, referente LILT Chieti -: una cifra che ci riempie di gioia e rappresenta un grande gesto di solidarietÃ verso i bambini e le famiglie dellâ€™oncologia pediatrica. Vedere realizzarsi il Villaggio della Pigiama Run in piazza Ã¨ stato il risultato piÃ¹ bello, un segnale tangibile di quanto questo territorio sappia unirsi e fare rete".

Gli organizzatori, nel tracciare il bilancio conclusivo dell'iniziativa, esprimono ringraziamenti: a tutte le associazioni, scuole, societÃ sportive e aziende che hanno creduto e investito energia nel progetto; alle Forze dellâ€™Ordine e alla Polizia Locale, fondamentali per garantire la sicurezza e lo svolgimento dell'evento; a chi ha camminato e a chi, pur non potendo esserci fisicamente, ha fatto sentire la propria vicinanza con il cuore.

La Pigiama Run 2026 Ã¨ stata una vera e propria festa dell'amore e della solidarietÃ .

Foto CittÃ di San Salvo