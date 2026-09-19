Chiara Tavani e Thomas Camelo, della Scuola del Maestro Carmine De Palma, ai Mondiali di kick boxing

Gli atleti Chiara Tavani e Thomas Camelo, della Scuola di Kung Fu e Kick Boxing del maestro Carmine De Palma, con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, prendono parte ai Campionati del Mondo Giovanili di scena a Jesolo, nella specialitÃ â€˜Kick Lightâ€™ nelle categorie â€˜Juniorâ€™ e â€˜Cadettiâ€™, rappresentando la Nazionale italiana in gara.

Lâ€™appuntamento, denominato â€˜Wako World Youth Kick Boxing Championshipâ€™, organizzato dalla Federkombat, Ã¨ in programma fino al 27 settembre.

Chiara Tavani, 16 anni, e Thomas Camelo, 15 anni, si sono allenati tutta lâ€™estate nei vari centri sportivi per essere pronti alla competizione iridata. Saranno in gara a Jesolo 79 nazioni con 5.130 atleti iscritti in rappresentanza dei cinque continenti.

Gli atleti â€“ spiega il maestro De Palma â€“ si daranno battaglia sul ring e tatami, per Chiara categoria con 21 atleti per Thomas categoria 19 atleti ma per i due portacolori della nostra Scuola, al di lÃ del risultato, essere presenti con i colori dellâ€™Italia in una competizione internazionale, di fronte ai pari etÃ e campioni delle varie nazioni di tutto il mondo, rappresenta giÃ un grande successoâ€œ.