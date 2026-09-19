Tutto pronto per la Festa in onore di San Pio da Pietrelcina a San Salvo

Nei giorni 22 e 23 settembre la comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo si ritroverà presso il Monumento di San Pio da Pietrelcina sito in via Montegrappa per vivere i solenni festeggiamenti in onore del frate cappuccino.

Di seguito il messaggio rilasciato dal parroco don Antonio Totaro e il programma dettagliato della festa.

“La grande e diffusa devozione a San Pio ci orienti tutti verso Cristo, Maestro e Redentore dell'uomo. La festa sia un momento di gioia, di conversione al Vangelo e di impegno personale e comunitario per rendere la fede non un sentimento privato ma una testimonianza visibile per costruire il regno di Dio nella storia. Preghiamo San Pio per la cessazione delle guerre perché il dono della pace sia realizzabile nei cuori, nelle famiglie e nel mondo intero”.

Martedì 22 settembre:

Ore 21: Veglia di Preghiera e Rosario meditato;

Mercoledì 23 settembre:

Ore 17.30: Santo Rosario;

Ore 18: Santa Messa Solenne;

Ore 19: Processione;

Ore 20.30: fuochi pirotecnici della ditta Pyrofantasy di Vasto;

Ore 21: Tequila & Montepulciano Band Tarantella Live Tour 2026.

La manifestazione religiosa sarà allietata dal Complesso Bandistico “Città di San Salvo”.

Il parroco don Antonio Totaro e il Comitato Feste 2026 ringraziano di vero cuore quanti hanno contribuito alla buona riuscita della festa.