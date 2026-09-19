Tartarughe Caretta Caretta restituite al mare dopo mesi di cura e tutela

Liberate in mare, al largo del Porto di Punta Penna di Vasto, le quattro tartarughe marine Caretta Caretta Andrea, Artemis, Arianna. e Lorenzo recuperate nei mesi scorsi in Molise e sottoposte a cura e tutela dal personale del Centro Recupero “Luigi Cagnolaro” di Pescara.

Il tutto nell'ambito dell'edizione 2026 del Festival dei Sette Capodogli, iniziativa organizzata a Vasto nella memoria dell'episodio dello spiaggiamento del 12 settembre 2014 a Punta Penna.

L'azione di restituzione delle tartarughe al loro ambiente è stata organizzata con il pieno coinvolgimento del Centro Studi Cetacei di Pescara, l’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, il Circolo Nautico Vasto e la Riserva naturale di Punta Aderci.

Alla mattinata hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e gli studenti di alcune classi degli istituti di istruzione superiore vastesi, Liceo scientifico Raffaele Mattioli, Istituto Palizzi-Mattei e Polo liceale Pantini-Pudente.