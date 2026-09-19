Incontro sulla longevità promosso dai Lions a Vasto: vivere più a lungo ma soprattutto vivere meglio

Una sala gremita, attenzione e partecipazione hanno accompagnato il convegno dedicato alla longevità, promosso dai Club Lions di Vasto alla Pinacoteca di Palazzo d'Avalos. Un appuntamento che ha richiamato numerosi cittadini e che ha confermato quanto il tema dell’invecchiamento e della qualità della vita sia oggi sempre più presente nella sensibilità collettiva.

L’aumento della durata media della vita è una delle grandi conquiste della nostra epoca, ma porta con sé una domanda fondamentale: non si tratta soltanto di vivere più a lungo, ma di poter vivere bene gli anni della maturità, mantenendo il più possibile salute, autonomia e relazioni.

È stato questo il filo conduttore dell’incontro, che ha offerto l’occasione per approfondire diversi aspetti legati a un invecchiamento attivo e consapevole. Prevenzione e corretti stili di vita, attività fisica, alimentazione e socialità sono stati al centro dell’attenzione, insieme alla necessità di sviluppare una maggiore cultura della salute e della prevenzione. Il pubblico ha seguito con interesse gli interventi a conferma della concretezza di un argomento che riguarda direttamente un numero crescente di persone e, più in generale, il futuro delle nostre comunità.

Ma la longevità non è soltanto una questione di numeri e statistiche. Dietro l’aumento degli anni di vita ci sono persone, esperienze, relazioni e competenze che possono continuare a rappresentare una risorsa per la società. Una popolazione che vive più a lungo pone nuove esigenze, ma offre anche nuove opportunità: quella di valorizzare il patrimonio di conoscenze degli anziani e favorire una partecipazione attiva alla vita sociale.

In questo senso, il convegno dei Lions ha rappresentato un momento di riflessione, ma anche un’occasione concreta per mettere in relazione competenze, istituzioni e cittadini. La forte partecipazione ha mostrato che c’è attenzione e desiderio di conoscere, capire e confrontarsi su come affrontare una trasformazione che interessa ormai da vicino ogni famiglia.

Il messaggio emerso dall’incontro è dunque chiaro: la vera sfida della longevità non è aggiungere semplicemente anni alla vita, ma fare in modo che quegli anni possano essere vissuti con la migliore qualità possibile, con autonomia, dignità e partecipazione.

Un obiettivo che richiede consapevolezza, prevenzione e impegno condiviso. E che iniziative come quella promossa dai Lions contribuiscono a portare al centro del dibattito della comunità.

Un ringraziamento speciale ai relatori, che hanno fatto del loro essere anche Lions un valore aggiunto alla professione di medico.