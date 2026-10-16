"I Fratelli Di Marco - Fotografi dalla cronaca alla storia - La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro", aperta la mostra

Inaugurata domenica scorsa, 11 ottobre, la Mostra Fotografica della Pro Loco Città del Vasto “I Fratelli Di Marco - Fotografi dalla cronaca alla storia - La Frana del 1956 e la Chiesa di San Pietro” ha suscitato grande interesse.
Numeroso il pubblico presente, commenti tutti positivi ed entusiastici. La Mostra, allestita negli spazi del Chiostro della Curia Vescovile di Vasto, rimarrà aperta, tutti i giorni, fino al 25 ottobre dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Con grande sforzo organizzativo la Pro Loco Città del Vasto ha recuperato 180 foto (in parte inedite) dei Fratelli Di Marco che raccontano - in occasione del 70° anniversario - i tragici momenti della grande frana del 1956.
Per chi più in avanti con l'età la mostra è un emozionante viaggio nel passato, per i più giovani una autentica scoperta di una triste pagina di storia della città.