'La ricerca nutre la vita', l'incontro al 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

Il progetto “Èureka: la ricerca nutre la vita”, un incontro intenso e ricco di significato, nato per rafforzare la sinergia tra scuola, ricerca, associazioni e territorio, ha trovato realizzazione all'Istituto Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto' di San Salvo.

Fari puntati sulla ricerca nell'appuntamento coordinato dall'associazione Lory a Colorl.

La dott.ssa Sara Pagotto, ricercatrice dell’Università “G. d’Annunzio”, ha illustrato lo studio sulla leucemia linfatica cronica che l’associazione Lory a Colori ha contribuito a finanziare con la raccolta fondi 2024: un momento speciale, che ha mostrato come l’impegno delle persone possa trasformarsi in risultati concreti.

Durante l’incontro è stato proiettato il videomessaggio del Magnifico Rettore, Prof. Liborio Stuppia, che ha invitato gli studenti a coltivare la curiosità e lasciarsi ispirare dalla bellezza della ricerca, un percorso che non smette mai di stupire, apre nuove prospettive e contribuisce alla crescita scientifica, tecnologica e sociale del Paese.

“La ricerca non è solo sapere: è entusiasmo - ha sottolineato il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis -, è futuro, è vita. Un ringraziamento sentito al sindaco e alla dirigente scolastica, prof.ssa Annarosa Costantini, per l’accoglienza e la sensibilità con cui ha reso possibile questo incontro. Un grazie anche al Gabri Park Hotel, che con la sua consueta disponibilità ha scelto di ospitare la nostra ricercatrice, un gesto gentile che racconta quanto il territorio sappia farsi parte di un percorso comune".

"La cura è la ricerca!" hanno sottolineato le organizzatrici dell'associazione Lory a Colori.