Come raggiungere lâ€™aeroporto di Linate, alcuni utili consigli

Tra i più importanti aeroporti del Nord Italia troviamo senza ombra di dubbio anche quello di Linate. Basti pensare come, in quanto a traffico di passeggeri, si tratta del terzo aeroporto della Lombardia e l’ottavo in tutta la penisola italiana. Ogni giorno centinaia di turisti e viaggiatori affollano questo aeroporto, anche per via della vicinanza rispetto al capoluogo meneghino, che dista solo sette chilometri e permette, di conseguenza, di arrivare in centro davvero in pochissimo tempo.

Il servizio di transfer privato

Una delle soluzioni più gettonate e sfruttate per poter raggiungere l’aeroporto di Linate è indubbiamente quella del transfer privato. Si tratta di una proposta che riesce ad abbinare una notevole comodità a puntualità e precisione nei trasferimenti, oltre che ovviamente un aspetto economico da non sottovalutare, visto che spesso e volentieri si spende di meno rispetto ad altre soluzioni.

Servizi come quelli che vengono offerti su https://www.transfer-milano.com/, sono in grado di mettere a disposizione della clientela un servizio semplice da prenotare, ma al contempo piuttosto economico, per arrivare il prima possibile a Linate, ma anche in tutti gli altri principali aeroporti di questa zona della Lombardia, ovvero anche Malpensa e Orio Al Serio. Il fatto di poter concordare la tariffa anticipatamente e preventivamente è un gran bel vantaggio, dal momento che non si avranno in seconda battuta sorprese riguardanti il prezzo. Inoltre, la prenotazione in anticipo scongiura il rischio di scioperi e ritardi che, invece, potrebbero manifestarsi qualora si dovesse scegliere il trasporto pubblico, ad esempio. Da non sottovalutare anche il vantaggio a livello pratico, a maggior ragione quando si viaggia con persone anziane, bambini oppure con bagagli piuttosto pesanti e ingombranti.

Come arrivare in treno

Interessante notare come, tra i vari mezzi da sfruttare per poter arrivare a Linate, troviamo anche il treno, anche se in realtà poi manca il collegamento diretto. Sì, dal momento che si deve arrivare dalla stazione di Milano Forlanini, per poi compiere l’ultimo tragitto che vi separa dall’aeroporto di Linate in pullman. Infatti, c’è un’apposita linea di bus urbani, la 73, che vi porterà a destinazione, dopo aver affrontato sette fermate per un viaggio della durata all’incirca di una decina di minuti.

Raggiungere l’aeroporto di Linate in bus

Come si può facilmente intuire, all’aeroporto di Linate si può arrivare in maniera piuttosto semplice, grazie a una buona rete di collegamenti, per via della presenza di varie linee di bus, come ad esempio ATM e Airbus, giusto per citarne due tra le più conosciute. L’autobus di linea 73 fa parte della rete ATM e garantisce il collegamento dalla fermata M1 di Milano Duomo ed M3 Piazza Diaz all’aeroporto di Linate. Le corse prendono il via già dalle 5:35 del mattino, mentre l’ultima parte alla mezzanotte e 35 del giorno successivo. Il costo del biglietto del bus, in questo caso, è piuttosto risicato ed è sicuramente un bel risparmio dal punto di vista economico.

Quanto tempo prima conviene arrivare in aeroporto

Uno dei migliori suggerimenti da questo punto di vista è quello di considerare sempre e comunque un certo margine di anticipo. Non ci sono calcoli che tengano da questo punto di vista, dal momento che purtroppo l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e, spesso e volentieri, si tende a sottovalutarlo fin troppo. Può capitare un incidente piuttosto che uno sciopero se si dovessero scegliere i mezzi pubblici per raggiungere l’aeroporto oppure condizioni di traffico paralizzato. Insomma, qualsiasi contrattempo può risultare un bel problema da risolvere. Quindi, è sempre meglio arrivare almeno due ore prima rispetto al volo prenotato, in maniera tale da fare le cose con calma e magari mangiare e bere qualcosa in aeroporto, aspettando che apra il check-in oppure l’imbarco.