Carabinieri trovano oltre 100 munizioni in un garage

Blitz a San Salvo, rinvenute nel garage di unâ€™abitazione 104 munizioni di una pistola calibro 6. Ãˆ quanto avvenuto mercoledÃ¬ mattina in via San Rocco, operazione condotta dai Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Vasto, supportati dal nucleo cinofilo provinciale dellâ€™Arma.

Lâ€™operazione Ã¨ scattata mercoledÃ¬ mattina alle prime luci dellâ€™alba. La massiccia presenza dei militari non Ã¨ passata inosservata e, nella mattinata di mercoledÃ¬, lâ€™ipotesi che si era diffusa era che fosse in corso unâ€™operazione contro il traffico di stupefacenti. Ipotesi smentita successivamente da fonti delle forze dellâ€™ordine, il blitz era finalizzato alla ricerca di eventuali armi. Durante la perquisizione, perÃ², i militari hanno trovato solo i 104 proiettili. Nessuna arma da fuoco Ã¨ stata, invece, trovata dai carabinieri.

Lâ€™uomo, di cui non sono state diffuse le generalitÃ , residente in via san Rocco, Ã¨ stato in passato detentore di una pistola del calibro compatibile con i proiettili rintracciati dai militari. Arma che, successivamente, ha comunicato non essere piÃ¹ in suo possesso. Sono rimasti, invece, nelle disponibilitÃ dellâ€™uomo le 104 munizioni. Che, perÃ², non risultano dichiarati a norma di legge. Munizioni che i carabinieri di San Salvo, Vasto e del nucleo cinofilo di Chieti hanno trovato accantonati in un garage. Per lâ€™uomo Ã¨ quindi scattata la denuncia a piede libero per possesso illegale del materiale per arma da fuoco.