Addio al Cardinale Edoardo Menichelli, fu Vescovo di Chieti-Vasto

Si Ã¨ spento, all'etÃ di 86 anni, il Cardinale Edoardo Menichelli.

Nel 1994 fu nominato Vescovo da Papa Giovanni Paolo II e assunse la guida della Diocesi di Chieti-Vasto che resse fino al 2004, anno in cui fu trasferito alla Diocesi di Ancona.

Il 14 ottobre 2019, al compimento degli 80 anni, era uscito dal novero dei cardinali elettori.

Da tempo era malato - si legge in un articolo pubblicato su Il Resto del Carlino -, accudito dalle cure amorevoli delle suore missionarie dellâ€™amore di Cristo presso il Convento della Madonna dei Lumi, a San Severino Marche.

Il 14 ottobre era stato il suo compleanno e in suo onore era stata celebrata una Messa alla quale non aveva potuto prendere parte in presenza perchÃ© indebolito dalle cure. Era riuscito perÃ² a collegarsi telefonicamente e a lasciare un messaggio per i fedeli.