Disagi interminabili sulla A14: il tratto abruzzese soffocato dai cantieri

Il tratto abruzzese dellâ€™A14, da tempo arteria fondamentale per i collegamenti tra nord e sud, si Ã¨ ormai trasformato in una vera e propria mulattiera. Un percorso disseminato di cantieri, restringimenti di carreggiata e deviazioni continue, che costringono gli automobilisti a viaggiare tra code interminabili e rallentamenti estenuanti.



I lavori, avviati da anni e ancora ben lontani dalla conclusione, rappresentano una beffa per una regione che ama definirsi moderna e proiettata verso il futuro. Le lunghe code che si formano quotidianamente, soprattutto nei fine settimana e nelle ore di punta, mettono a dura prova la pazienza dei viaggiatori e incidono pesantemente sui trasporti commerciali e turistici.



Non Ã¨ solo una questione di disagi: lâ€™A14 Ã¨ diventata una strada pericolosa. I cantieri, spesso segnalati in modo sommario o male illuminati, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza, soprattutto durante la notte, quando le condizioni di visibilitÃ si riducono e la carreggiata si stringe allâ€™improvviso.

A rendere il quadro ancora piÃ¹ sconcertante Ã¨ la questione dei pedaggi. Nonostante la qualitÃ del servizio sia ormai al minimo storico, i costi di percorrenza restano invariati. Gli automobilisti continuano a pagare tariffe piene per unâ€™infrastruttura che di efficiente ha ben poco. In un contesto simile, sarebbe logico prevedere una sospensione o una riduzione dei pedaggi nei tratti interessati dai cantieri, ma tutto continua come se nulla fosse.

Tra promesse di ammodernamento, lavori infiniti e ritardi cronici, lâ€™A14 abruzzese Ã¨ diventata il simbolo di unâ€™Italia che si ferma ai caselli, bloccata nel traffico e costretta a pagare il prezzo â€“ salato â€“ della propria inefficienza.

Servizio Ercole d'Ercole