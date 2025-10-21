Nasce il “Catalogo digitale dell’Abruzzo: i commenti di Casartigiani Abruzzo

CASARTIGIANI ABRUZZO ha partecipato al lancio del primo “Catalogo digitale dell’Abruzzo” per l’offerta integrata della regione, promosso dal Gruppo di Sviluppo Territoriale con il contributo della Fondazione Crea - Regione Abruzzo. Il progetto GST inorgoglisce anche Casartigiani dal momento che tra i membri del Gruppo vi è Andrea Ciuffoletti, Direttore di Casartigiani L’Aquila.

Si tratta di una campagna globale di promozione dell’offerta turistica regionale, diretta al mercato statunitense ed europeo, che può contare su un press tour di oltre 50 testate anche rilevanti e sull’adesione, per ora, di oltre 200 attività. La piattaforma sarà gestita da borGO, tour operator abruzzese.

I coordinatori regionali Dario Buccella e Flaviano Montebello di CASARTIGIANI ABRUZZO così commentano il lancio del progetto: <<Si tratta della prima inziativa integrata che renderà il lancio del turismo verso l’Abruzzo un progetto concreto e non solo a carattere stagionale. Straordinario è anche vedere come siano stati coinvolti settori tanto diversi tra loro come quello dei commercianti, dei ristoratori, degli albergatori, degli artigiani e che ognuno di essi percepisca il valore aggiunto apportato dalla propria presenza all’intera filiera>>.

A dimostrazione della bontà del progetto e delle sue potenzialità vi è il lancio del video di promozione della regione sui led di Time Square a New York e sulla pay tv Netflix: finalmente l’Italia non sarà più identificata solo con la più nota Toscana ma il paesaggio abruzzese, con i suoi borghi e la sua cultura, avrà un’importante vetrina.

Se si pensa infine al record annuale che sta registrando l’aeroporto d’Abruzzo e ai prossimi voli che verranno proposti, si comprende come il Catalogo digitale dell’Abruzzo sia nato sotto i migliori auspici. M.T.