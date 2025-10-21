SanitÃ  a due velocitÃ : quando lâ€™urgenza si paga

Nel sistema sanitario locale si sta affermando una distorsione sempre piÃ¹ evidente e inaccettabile. Prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico tramite il canale pubblico â€” pagando il semplice ticket â€” Ã¨ diventato un percorso a ostacoli: tempi dâ€™attesa infiniti, agende chiuse, liste bloccate per mesi o addirittura per tutto lâ€™anno.

Ma basta scegliere il regime intramoenia, e il quadro cambia radicalmente. Lâ€™intramoenia consente ai medici del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare, a pagamento, attivitÃ privata allâ€™interno delle stesse strutture pubbliche. In pratica, lo stesso medico, nella stessa stanza e con le stesse apparecchiature, visita in pochi giorni chi puÃ² permettersi di pagare, mentre chi resta nel canale pubblico continua ad attendere mesi.



Un paradosso che si aggrava ulteriormente quando entra in gioco il tema delle esenzioni per patologie croniche o invalidanti. Il cittadino, riconosciuto esente dal pagamento per la propria malattia, si trova davanti a un muro: il sistema non gli consente di usufruire della prestazione nei tempi necessari. Se la visita o lâ€™esame Ã¨ urgente, lâ€™unica alternativa diventa pagare in intramoenia, anche se la legge gli riconosce il diritto alla gratuitÃ .



In altre parole, il sistema da una parte concede lâ€™esenzione, ma dallâ€™altra la svuota di significato, costringendo chi Ã¨ piÃ¹ fragile o malato a sborsare denaro pur di ottenere cure tempestive. Unâ€™ingiustizia doppia, che colpisce proprio chi avrebbe maggiormente bisogno di tutela.



Quello che doveva essere uno strumento per migliorare lâ€™efficienza e alleggerire le liste dâ€™attesa si Ã¨ trasformato in un meccanismo di disparitÃ , che mina la fiducia nella sanitÃ pubblica e crea cittadini di serie A e di serie B.



Oggi la vera domanda Ã¨: come puÃ² un sistema pubblico tollerare che la rapiditÃ delle cure dipenda dal portafoglio del paziente? Ãˆ inaccettabile che la salute â€” diritto fondamentale sancito dalla Costituzione â€” sia diventata una questione economica.

E in questo scenario, inaugurazioni di nuovi padiglioni, cerimonie ufficiali o manifestazioni di donazioni di apparecchiature â€” per quanto gesti nobili e meritevoli di riconoscenza da parte della comunitÃ â€” perdono gran parte del loro valore simbolico, se poi per usufruire di quelle stesse strutture o tecnologie il cittadino deve comunque pagare. Una sanitÃ che si mostra, ma che non cura, Ã¨ una sanitÃ che ha perso la sua missione piÃ¹ autentica.

Servizio di Ercole d'Ercole