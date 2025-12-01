Il cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti per la tragica scomparsa di Loredana Abbonizio

Cordoglio unanime per la morte delle tre donne nell'incidente stradale avvenuto domenica, nel primo pomeriggio, sulla Fondovalle Sangro, zona Atessa, nelle vicinanze dello svincolo per Piane d'Archi.

Le vittime sono Stefania Pantalone, 66 anni di Pennadomo, ristoratrice; Silvana Iezzi, 58 anni, anche lei di Pennadomo e Loredana Abbonizio, 64 anni, operatrice sociosanitaria di Quadri.

Per Loredana Abbonizio, in particolare, si registrano i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti.

“Siamo sconvolti per il grave incidente nel quale ha perso la vita Loredana Abbonizio. operatrice socio sanitaria presso la Radiologia di Lanciano - sottolinea il direttore generale dell'azienda Mauro Palmieri -. Abbiamo perso una dipendente che il direttore Roberto Vezzaro e i colleghi descrivono come una grande lavoratrice, sempre pronta ad aiutare e a regalare un sorriso a tutti. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia e in particolare alla figlia Cristina Pacella, ostetrica in servizio alla Ginecologia sempre di Lanciano”.

Il messaggio del direttore della Radiologia Roberto Vezzaro: “Ci addolora profondamente la perdita di Loredana, per la quale sono stati vani i soccorsi tempestivi e i tentativi fatti per salvarla. Tutti noi, i medici, le Coordinatrici e il personale la ricordiamo con profondo affetto e commozione”.