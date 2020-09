5 consigli per creare un’atmosfera accogliente in casa

Avete in mente di intervenire sulla vostra casa per renderla più accogliente e dargli un tocco personale, ma non sapete da dove iniziare? Contrariamente a quanto pensano molti, bastano pochi, piccoli accorgimenti per rendere il proprio appartamento più accogliente per sé e per i propri ospiti. Un accessorio semplice come uno ionizzatore può fare una grande differenza. In questo articolo vedremo come creare un’atmosfera calda e confortevole, senza dover spendere cifre folli.

Occhio ai colori

L’uso dei colori è tra le prime cose che saltano all’occhio: vi consigliamo di scegliere tonalità calde e accese, e di curare in particolar modo l’illuminazione. Mai come in questo caso la prima impressione è quella che conta: ponete particolare attenzione all’ingresso e al primo colpo d’occhio. Non è necessario ritinteggiare le intere pareti, basterà anche solo ridipingere le porte, le mensole o alcuni mobili, soprattutto se hanno colori troppo cupi o poco vivaci. Infine, aggiungete accessori come un appendiabiti o un portaombrelli;possono sembrare poco importanti, ma faranno sentire a casa chiunque varcherà la soglia del vostro appartamento

Eliminate il superfluo

Una delle cose più importanti per rendere la propria casa accogliente è limitare l’arredamento all’essenziale: prendetevi del tempo per selezionare cosa desiderate tenere e cosa invece non vi serve più. Gli oggetti appartenenti a quest’ultima categoria non vanno necessariamente buttati, ma possono essere riciclati in modo creativo, oppure regalati a parenti o amici che gli doneranno una seconda vita.

Acquistate un diffusore di essenze

Niente migliora l’ambiente domestico quanto un accogliente diffusore di essenze. Ne esistono varie tipologie: i diffusori spray, quelli brucia essenze o i diffusori elettrici. Questo accessorio donerà alla vostra casa un’atmosfera calda grazie alla possibilità di personalizzare la fragranza. In che modo il diffusore di essenze incide sull’atmosfera casalinga? Secondo l’aromaterapia, diversi olii essenziali e profumi posso avere vari benefici sull’organismo umano. Inoltre, consumano poco e aiutano a mantenere la giusta umidità, essenziale per avere una casa confortevole.

Luce naturale a volontà

Abbiamo detto che l’illuminazione è uno degli aspetti fondamentali per rendere più accogliente la propria casa, ma naturalmente è meglio puntare tutto sulla luce naturale. Non è necessario installare finestre extra o fare interventi costosi; iniziate dall’eliminare le tende di colore scuro (meglio scegliere il bianco, o comunque colori chiarissimi). Naturalmente, anche tenere i vetri delle finestre puliti è importante per lasciar filtrare più luce, così come scegliere colori chiari per le pareti delle stanze. E se la luce naturale proprio non basta, scegliete delle lampadine dai colori neutri, quasi tendenti al giallo, in grado di emettere una tonalità più calda che emulerà la luce naturale.

Arricchite l’ambiente con piante e fiori

Piante e fiori creano immediatamente un ambiente accogliente e confortevole. Le piante aggiungono colore e portano in casa la bellezza della natura. Inoltre, trasmettono un senso di relax e freschezza immediato. A tutti questi vantaggi si aggiunge il fatto che non spenderete un capitale e valorizzerete l’ambiente con sforzo minimo. Inoltre, possono davvero trovare posto in tutti gli ambienti: scegliete piante aromatiche per la cucina, fiori colorati per il salotto e piante pensili per il bagno, mentre le piante grasse sono perfette per le mensole o i ripiani dei mobili.