Cupello, alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale l’aula didattica all’aperto ‘Semi di valori’: un sogno che diventa realtà

L’aula didattica all’aperto ‘Semi di Valori’ nella scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello è un sogno diventato realtà “grazie alla generosità e al dialogo scuola-famiglia.” A confermarlo è la coordinatrice pedagogica Angela Di Fabio. “Grazie di cuore, ai genitori dei bambini di 5 anni (a.s.2019/2020), alla Blue Star Coop e a Seriart. Il macroprogetto ‘Aula didattica all’aperto’, avviato nel 2016 è stato lungimirante per l'attuale bisogno del mondo della scuola in merito all' outdoor education, che non si propone di sostituire il sistema educativo tradizionale ma lo affianca.”

“Non è sufficiente andare fuori – aggiunge Di Fabio - prima di intraprendere qualsiasi progetto, è necessario riflettere sulle potenzialita' del rapporto tra bambini e natura, riflettere sulle pratiche e sperimentarle, per restituire ai bambini la possibilità di fare esperienza in contesti naturali, senza perdere l' attenzione sui campi di esperienza e sulle competenze.”

“L' educazione non e' un istinto, ma una intenzione, una progettualità. Vuole servirsi di ciò che l' esterno e la natura mettono a disposizione, - conclude la coordinatrice pedagogica - per far si' che i bambini possano fare una esperienza di apprendimento significativo. Lo stare fuori ‘pensato’, come parte integrante del progetto educativo.”